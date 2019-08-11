شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ..جماعة الحوثي تلتقط اللحظة الحرجة وتعلن عن مبادرة غير مسبوقة ودعوة مباشرة لحزب الاصلاح بقية الاحزاب اليمنية! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجهت جماعة الحوثي دعوة لكافة القوي السياسية اليمنية الموالية للشرعية وعلى رأسها حزب الاصلاح والحزب الاشتراكي اليمني الى وقف نزيف الدم اليمني وانضواء الجميع تحت مظلة حوار يمني - يمني. ودعا القيادي البارز في جماعة الحوثي " محمد البخيتي " باسم جماعتة في تصريحات للجزيرة قبل قليل كافة الاحزاب والمكونات اليمنية وعدم رهن التوصل لتسوية يمنية بارادة قوي خارجية كالسعودية والإمارات معتبرا أن اي مفاوضات تعقد تحت رعاية خارجية تحضر معها مصالح الدول الراعية فيما ان الحوار اليمني -اليمني ينفرد بكونه قادر على التوصل لتسوية براقبها الشعب ويكشف من يعرقل ويعيق الحل السياسي المنشود.

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