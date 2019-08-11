شكرا لقرائتكم خبر عن هذه هي القوات التي ستستلم المواقع من مليشيا الحزام الأمني في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت قناة العربية الحدث أن مسؤول في التحالف العربي أعلن أن التحالف سيؤمن المواقع التي سينسحب منها المجلس “الانتقالي” وأضافت: أن التحالف صرح بإن الاجتماع في السعودية سيتم بعد انسحاب “الانتقالي” من مواقعه وأكد أن موقف المملكة ثابت لدعم الشرعية اليمنية والعاصمة المؤقتة من أي عمل قد يخل بالأمن ويخلق فرصة للمتربصين من الجماعات الإرهابية.

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