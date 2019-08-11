شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل: العميد مهران قباطي لم يعدم (تفاصيل مهمة) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - نفت قيادات في القوات الجنوبية وقوات الحزام الامني في العاصمة عدن، ما تداولته بعض المواقع المأزومة والمأجورة عن قيام القوات الجنوبية باعدام العميد مهران قباطي قائد اللواء الرابع حماية رئاسية، بعد اسره.
وقالت القيادات الجنوبية في تصريحات لــ”فري بوست” إن العميد مهران قباطي كان أول من ترك معسكره فاراً، ولم يتم أسره اطلاقاً، في محيط المعسكر.
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