عاجل : الأعلان عن مقتل مهران القباطي قائد اللواء الرابع مدرع حمايه رئاسية...

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عدن - ياسمين التهامي - اعلنت قيادة اللواء الرابع حماية رئاسية مقتل قائد اللواء مهران القباطب. وفي بيان جاء فيه بسم الله الرحمن الرحيم بيان هام جداً .. (وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ) بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ أستشهاد قائد اللواء الرابع مدرع حمايه رئاسية وبطلها المغوار العميد / مهران محمد سعيد القباطي وهو مقبلاً غير مدبر ومدافعاً عن شرف اللواء وشرعية الرئيس هادي من الخونة والعملاء والميليشيات المتمردة .. فبعد أقتحام اللواء كان مصير العميد مجهولاً وتضاربت الشائعات حوله حتى أكد الأسرى وأحد المرافقين الناجين ممن كانوا بجانبه بأنه قد تم إطلاق ثلاثين طلقة على صدر شهيدنا البطل في تبة الخضراء بعد أن رفض التسليم والركوع للميليشات واردوه قتيلاً وقاموا بالتمثيل في جثتة ودهسها بالمدرعات النمر . وقد أكد البعض ممن يراسلون الشهيد مهران عبر الواتس آب بأنهم تلقوا رسائل مليئة بالحقد والكراهية من رقم هاتفه تؤكد بأن العميد قد قتل على أيديهم . ومن هنا فإن ضباط وصف ضباط وجنود اللواء الرابع مدرع حمايه رئاسية يطالبون بتسليم جثمان العميد وهناك تفاصيل أخرى مهمه سردها مرافقين الشهيد البطل سنصدر بها قريباً بيانً آخر .

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