شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الرئيس هادي يغادر العاصمة السعودية الرياض بشكل مفاجئ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر في الرئاسية الجمهورية، عن وصول فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي" اليوم الاحد" إلى مدينة مكة المكرمة لعقد لقاء طارئ مع ‏خادم الحرمين الشريفين.واوضح المصادر ان رئيس الجمهورية سيناقش خلال اللقاء آخر التطورات السياسية والعسكرية في اليمن بعد انقلاب مليشيات الإمارات في عدن.

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