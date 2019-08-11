نائب وزير الدفاع السعودي يعلق على موقف المملكة بشأن أزمة عدن

أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع أن موقف المملكة الداعم للحكومة الشرعية ووحدة اليمن واستقراره ثابت لا يتغير، وما حدث في عدن يعطي فرصة للمتربصين باليمن وأهله من المليشيات والتنظيمات الإرهابية وعلى رأسها الحوثيين والقاعدة وداعش.
وقال الأمير خالد بن سلمان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن المملكة ترفض أي استخدام للسلاح في عدن والإخلال بالأمن والاستقرار، وبين أن المملكة تدعو لضبط النفس وتغليب الحكمة ومصلحة الدولة اليمنية، لذلك دعت المملكة لحوار سياسي مع الحكومة اليمنية الشرعية في مدينة جدة. وأضاف: أن المجتمع الدولي أكد اليوم على مواقفه الرافضة تجاه ما يحدث في العاصمة المؤقتة عدن.، مشدداً على أن المملكة لن تقبل بإشعال فتنة جديدة هي بمثابة إعلان حرب على الشعب اليمني الشقيق الذي عانى طويلا من هذه الأزمة.
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