الإعتداء على سائح خليجي في قرية أوزنجول التركية … لهذا السبب

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. الإعتداء على سائح خليجي في قرية أوزنجول التركية.. وأخذ مفتاح سيارته بطريقة عنجهية.. وذلك بسبب حادث مروري بسيط جداً !





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