بالصور.. «بر جدة» توزع مليون عبوة ماء للحجاج.. والعتيبي: سنضاعف مشاريعنا الخيرية

بدأت جمعية البر بجدة مشروعها السنوي «سقيا حاج»، بالتزامن مع انطلاق موسم الحج لهذا العام، حيث تهدف إلى توزيع مليون عبوة ماء في المشاعر المقدسة، وفق تأكيدات نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، خلف العتيبي.

وأوضح العتيبي لـ«عاجل»، أن «تركيز الجمعية على مشروع سقيا حاج لكونه من المشاريع الموسمية الأساسية، ويأتي إيمانًا منها بأنه من أفضل الصدقات، وهو امتداد للنجاحات التي حقّقتها الجمعية خلال مواسم الحج المنصرمة».

وأضاف العتيبي: «المشروع يهدف للإسهام في خدمة حجاج بيت الله الحرام بجانب الجهات الرسمية، تحت شعار اغتنم الأجر في الليالي العشر، وديننا الحنيف حثّنا على التعاون في الخير»، وبيّن أن «بر جدة»، تهدف إلى مضاعفة مشاريعها الخيرية في المواسم.

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وأشار إلى أن هناك عددًا من المشاريع الحيوية الأخرى؛ مثل مشروع الأضاحي، الذي يحظى باهتمام كبير من الجمعية؛ حيث تذبح لحوم الأضاحي التي تستوفي الشروط الشرعية والصحية داخل مدينة جدة وتوزع على الأيتام والأسر المسجلة رسميًا لدى الجمعية.

ونبّه إلى أن الجمعية تستهدف من خلاله توزيع 1000 أضحية هذا العام، إضافة إلى مشروع كسوة عيد، الذي يعتبر خاتمة طيبة للمشاريع الخيرية، التي يختم بها المحسنون مسيرة عطائهم في الأشهر الحرم، حيث يجري توزيع بطاقات بقيمة 500 ألف ريال.

ويحصل الأيتام عبر مشروع «عيدية يتيم»، على العيديات بمناسبة عيد الأضحى المبارك بقيمة 150 ألف ريال لجميع الأيتام المستفيدين من الجمعية، وتأتي مشاريع جمعية البر بجدة الموسمية في إطار حرصها على أداء رسالتها نحو الحجيج وإعانة المحتاجين والأيتام ورسم البسمة على وجوههم.

