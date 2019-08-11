بالأرقام.. «الأرصاد» تعلن طقس «مكة والمدينة والمشاعر المقدسة»

تتوقع الهيئة العامّة للأرصاد، خلال الساعات القادمة، أن يكون الطقس غائمًا جزئيًّا على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وجدة، وصحوًا على المدينة المنورة، وأفادت أن درجة الحرارة، حاليًا، في مكة المكرمة 33 درجة، بينما الرياح جنوبية غربية إلى غربية، بسرعة 15- 45 كيلومترًا في الساعة.

وفيما قد تصل الرياح إلى أكثر من ذلك بسبب التيارات الهابطة، فقد وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 34 درجة، وحركة الرياح غربية إلى جنوبية غربية، بسرعة 15- 38 كيلومترًا في الساعة، وفي مشعر عرفات بلغت درجة الحرارة 34 درجة، وحركة الرياح جنوبية غربية إلى غربية، بسرعة 18- 40 كيلومترًا في الساعة.

بينما وصلت درجة الحرارة في مشعر منى 33 درجة، وحركة الرياح جنوبية غربية إلى غربية، بسرعة 18- 45 كيلومترًا في الساعة، وفي مشعر مزدلفة وصلت درجة الحرارة 33 درجة، وحركة الرياح جنوبية غربية إلى غربية، بسرعة 18– 45 كيلومترًا في الساعة.

وفيما بلغت درجة الحرارة في جدة 36 درجة، والرياح جنوبية غربية إلى غربية، بسرعة 18- 42 كيلومترًا في الساعة، نبهت الأرصاد إلى تكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية، وذلك على محافظات الطائف وميسان، والعرضيات، وأضم مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة 7 مساءً.

ودعت إدارة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة من جهتها المواطنين والمقيمين والزوار إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات المناخية.