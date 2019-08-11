الأرصاد: حرارة مكة 35 درجة.. والمدينة والمشاعر المقدسة 38

توقعت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم الأحد، أن يكون الطقس خلال الساعات المقبلة غائمًا جزئيًّا على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وجدة، وصحوًا على المدينة المنورة، وأفادت الهيئة بأن درجة الحرارة حاليًا في مكة المكرمة 35 درجة، والرياح جنوبية غربية إلى غربية، بسرعة 15- 45 كيلومترًا في الساعة قد تصل إلى أكثر من ذلك بسبب التيارات الهابطة.

وتصل درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 38 درجة، وحركة الرياح غربية إلى جنوبية غربية، بسرعة 15- 38 كيلومترًا في الساعة، وفي مشعر عرفات بلغت درجة الحرارة 38 درجة، وحركة الرياح جنوبية غربية إلى غربية، بسرعة 18- 40 كيلومترًا في الساعة قد تصل إلى أكثر من ذلك بسبب التيارات الهابطة، فيما وصلت درجة الحرارة في مشعر منى 35 درجة، وحركة الرياح جنوبية غربية إلى غربية، بسرعة 18- 45 كيلومترًا في الساعة.

وفي مشعر مزدلفة وصلت درجة الحرارة 35 درجة، وحركة الرياح جنوبية غربية إلى غربية، بسرعة 18– 45 كيلومترًا في الساعة قد تصل إلى أكثر من ذلك بسبب التيارات الهابطة، وبلغت درجة الحرارة في جدة 36 درجة، والرياح جنوبية غربية إلى غربية، بسرعة 18- 42 كيلومترًا في الساعة.