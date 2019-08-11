خادم الحرمين يلتقي الرئيس عبدربه منصور هادي في قصر منى

التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في الديوان الملكي بقصر منى، الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، حيث جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة وبخاصة على الساحة اليمنية، ومختلف الجهود تجاهها في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار.

حضر اللقاء، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية، رئيس لجنة الحج العليا، ورئيس الاستخبارات العامة، خالد بن علي الحميدان، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين، تميم بن عبدالعزيز السالم، وحضره من الجانب اليمني نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن الأحمر، ورئيس الحكومة، الدكتور معين عبدالملك، وعدد من المسؤولين.

وفي سياق آخر، كان خادم الحرمين الشريفين، قد استقبل -بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع- الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، وأصحاب السمو الملكي الأمراء، وسماحة مفتي عامّ المملكة، وأصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ، وكبار المدعوين من دول مجلس التعاون لدول الخليج، والوزراء، وقادة القطاعات العسكرية المشاركة في الحج، وقادة الأسرة الكشفية في المملكة المشاركة في الحج.