مدارس مكة تسجل دورًا استثنائيًّا في الحج.. و18 جهة حكومية تستفيد بمنشآتها

حمد النفيسة

تصوير: إبراهيم الفليحي

على الرغم من إعلاق معظم المدارس أبوابها -على تجهيزاتها المتكاملة- بعد مغادرة طلابها خلال الإجازة الصيفية، سجلت مدارس مكة المكرمة دورًا استثنائيًّا، بمشاركة منشآتها في موسم الحج سنويًّا، ضمن جهود الحكومة السعودية لتسخير إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن.

أوضح مدير إدارة الأمن والسلامة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، خالد الحارثي لـ«عاجل»، أن الإدارة خصصت نحو 75 مبنى مدرسيًّا لصالح الجهات الحكومية والأمنية المشاركة في حج هذا العام 1440هـ.

وبين أنه تم تسليم العدد المذكور من المنشآت لعدد من الجهات الحكومية والأمنية في عدة أحياء من مكة المكرمة، لاستخدامها وقت الحاجة وفي الحالات الطارئة والضرورية خلال موسم حج 1440هـ، حرص من الإدارة على خدمة حجاج بيت الله الحرام.

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وبين الحارثي، أن الإدارة -مع مثيلاتها من الجهات الحكومية الأخرى- تتكامل وفق تطلعات الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

ونبه إلى أن جهود الإدارة تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، نحو المساهمة في أداء الواجب الوطني لخدمة حجاج بيت الله الحرام في كل الخدمات، وتوفير كل الموارد المتاحة لمساندة الجهات العاملة في الحج؛ لخدمة قاصدي بيت الله الحرام.

وأوضح الحارثي لـ«عاجل»، أن «المباني تم إخلاؤها لصالح الجهات الحكومية والأمنية وفق اتفاقيات تبرم بين قادة المدارس والجهات المستفيدة حيث تبقى بعهدتهم حتى انتهاء المهمة، وقد استفادت منها 18 جهة حكومية وأمنية من هذه الخطوة».

وتستفيد من الخطوة «شرطة العاصمة المقدسة، الإدارة العامة للمرور، كلية الملك فهد الأمنية، قوات الأمن الخاصة، الدفاع المدني، جمعية الهلال الأحمر السعودي، جمعية درهم وقاية، جمعية الكشافة العربية السعودية، كلية الطب بجامعة أم القرى...».

كما تستفيد منها «وكالة التخطيط والتطوير بوزارة الحج والعمرة، جمعية عناية للإنجاز، مراكز الأحياء، جمعية غوث ومتطوعي ومتطوعات الدفاع المدني»، فيما الحارثي بأن «خطة الإدارة تضمنت تجهيز 62 مبنى مدرسيًّا آخر كمراكز إيواء في حال الضرورة».