3.2 ملايين ريال غرامات بحق ناقلي المخالفين لتعليمات الحج

كشفت المديرية العامة للجوازات أن إجمالي المخالفات بحق ناقلي مخالفي تعليمات وأنظمة الحج حتى نهاية يوم الجمعة الماضي، بلغت 3.2 ملايين ريال، بإجمالي 1005 أيام عقوبات ضد مخالفي التعليمات. يأتي ذلك في وقت تقدم الجوازات خدماتها لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة من خلال الفرق الميدانية المجهزة بحقائب الخصائص الحيوية المتنقلة للتعرف على مجهولي الهوية المنومين في المستشفيات، وزيارة مراكز إرشاد التائهين . وأوضح قائد قوات الجوازات بالحج اللواء خالد بن فهاد الجعيد، أن الجوازات قامت بإعداد فرق ميدانية للطوارئ مزودة بأحدث الأجهزة التقنية للتحقق من هوية الحجاج مجهولي الهوية المنومين في المستشفيات أو التائهين بالتعاون مع الجهات المعنية العاملة في خدمة ضيوف بيت الله الحرام. وأشار إلى وجود ثلاث فرق مخصصة ومزودة بأجهزة الحاسب الآلي تعمل للتحقق من بيانات الحجاج في مركز الطوارئ بالمعيصم، واستقبال الحالات الطارئة المجهولة وغير المعروفة، والتعرف على هوياتهم ومقر إقامتهم وإرشادهم إلى الحملات المعنية بتقديم الخدمات لهم.



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