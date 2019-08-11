حج / أمانة العاصمة المقدسة : 10 دقائق أقصى حد لتنظيف الجمرات



منى 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واس

جنّدت أمانة العاصمة المقدسة مئات الاشخاص يعملون طوال اليوم من أجل نظافة منشأة الجمرات، على ورديات متداخلة على مدار الساعة، مدعومين بقرابة الستين معدة وآلية متنوعة، ونشرت في في أرجاء المنشأة أكثر من 1800 حاوية.

وتتكون منشأة الجمرات من بدروم وخمسة أدوار، و 6 أبراج الخدمات، و 11 برج سلالم كهربائية، وتتوزع في الأدوار 25 نقطة خدمة، ولضمان المتابعة والسيطرة خُصِّصت لكل نقطة "فرقة ميدانية" مكونة من مشرف ومراقب وعمالة لمساحة محددة على الطبيعة.

وتعمل الفرق الميدانية على مسح النفايات وتجميعها ونقلها بسرعة وكفاءة بواسطة العمالة والمعدات، يتم الاستعداد لهذه العملية من خلال فرضيات ميدانية تقام قبيل أيام من توافد الحجاج، لضمان استيعاب العاملين لتقنيات العمل الميدانية والتحرك من دخول وخروج بشكل آمن وفعّال مع اتجاه حركة الحجيج في المنشأة.

وتستغل الفرق الميدانية الفراغات بين الأفواج المتدفقة لأداء الشعيرة بما يحقق سلامة الحجاج، والمحافظة على نظافة المنشأة على مدار الساعة خلال يوم عيد الأضحى وأيام التشريق، ليتمكّن ضيوف الرحمن من رمي الجمرات بيسر وسهولة ونظافة وإصحاح عام.

وتستغرق أعمال التنظيف والتلميع حول شاخص الجمرة من 5 إلى 10 دقائق حسب الازدحام وحجم المبعثرات والسواقط، فيما يتم تلميع باقي مسطح الدور والمداخل والمخارج بشكل دوري.

ويشرف على هذه الأعمال ميدانياً بمركز خدمات منشأة الجمرات فريق متكامل من الكفاءات

// انتهى //

19:43ت م

0227



منى 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واسجنّدت أمانة العاصمة المقدسة مئات الاشخاص يعملون طوال اليوم من أجل نظافة منشأة الجمرات، على ورديات متداخلة على مدار الساعة، مدعومين بقرابة الستين معدة وآلية متنوعة، ونشرت في في أرجاء المنشأة أكثر من 1800 حاوية.وتتكون منشأة الجمرات من بدروم وخمسة أدوار، و 6 أبراج الخدمات، و 11 برج سلالم كهربائية، وتتوزع في الأدوار 25 نقطة خدمة، ولضمان المتابعة والسيطرة خُصِّصت لكل نقطة "فرقة ميدانية" مكونة من مشرف ومراقب وعمالة لمساحة محددة على الطبيعة.وتعمل الفرق الميدانية على مسح النفايات وتجميعها ونقلها بسرعة وكفاءة بواسطة العمالة والمعدات، يتم الاستعداد لهذه العملية من خلال فرضيات ميدانية تقام قبيل أيام من توافد الحجاج، لضمان استيعاب العاملين لتقنيات العمل الميدانية والتحرك من دخول وخروج بشكل آمن وفعّال مع اتجاه حركة الحجيج في المنشأة.وتستغل الفرق الميدانية الفراغات بين الأفواج المتدفقة لأداء الشعيرة بما يحقق سلامة الحجاج، والمحافظة على نظافة المنشأة على مدار الساعة خلال يوم عيد الأضحى وأيام التشريق، ليتمكّن ضيوف الرحمن من رمي الجمرات بيسر وسهولة ونظافة وإصحاح عام.وتستغرق أعمال التنظيف والتلميع حول شاخص الجمرة من 5 إلى 10 دقائق حسب الازدحام وحجم المبعثرات والسواقط، فيما يتم تلميع باقي مسطح الدور والمداخل والمخارج بشكل دوري.ويشرف على هذه الأعمال ميدانياً بمركز خدمات منشأة الجمرات فريق متكامل من الكفاءات السعودية الشابة المميزة بعدد 35 فرد من منسوبي أمانة العاصمة المقدسة.// انتهى //19:43ت م0227

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