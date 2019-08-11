

منى 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واس

أكد الحاج عبدالرحمن الهادي من دولة كينيا أن المملكة العربية

وأشاد بجهود المملكة في المشاعر المقدسة من حيث الخدمات والتنظيم الإداري، وضبط الأعصاب، والبشاشة، وكرم الضيافة, متمنياً من الأمة الإسلامية أن يحذوا حذوا المملكة في تعاملها وتفانيها في خدمة الآخرين، مؤكداً أن نجاح موسم حج هذا العام جاء بعد منظومة من الخدمات التي تقدمها جميع قطاعات المملكة .

ونوه الهادي بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في خدمة ضيوف البرنامج, سائلاً المولى الكريم أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على ما يقدمان للإسلام والمسلمين من جهود عظيمة وجبارة في نصرة الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.

// انتهى //

19:26ت م

0224



منى 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واسأكد الحاج عبدالرحمن الهادي من دولة كينيا أن المملكة العربية السعودية كلها شاركت في خدمة حجاج بيت الله الحرام, مشيدًا بالجهود الكبيرة التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشادمن خلال استضافته ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة .وأشاد بجهود المملكة في المشاعر المقدسة من حيث الخدمات والتنظيم الإداري، وضبط الأعصاب، والبشاشة، وكرم الضيافة, متمنياً من الأمة الإسلامية أن يحذوا حذوا المملكة في تعاملها وتفانيها في خدمة الآخرين، مؤكداً أن نجاح موسم حج هذا العام جاء بعد منظومة من الخدمات التي تقدمها جميع قطاعات المملكة .ونوه الهادي بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في خدمة ضيوف البرنامج, سائلاً المولى الكريم أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على ما يقدمان للإسلام والمسلمين من جهود عظيمة وجبارة في نصرة الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.// انتهى //19:26ت م0224

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حج / حاجّ كيني : المملكة كلها شاركت في خدمة الحجيج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.