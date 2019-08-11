منى 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واسنظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة, اليوم العاشر من شهر ذي الحجة محاضرة توعوية عن تفسير قوله تعالى: {واعتصموا بحبل الله جميعاً و لا تفرقوا} ألقاها فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن التويجري عضو الإفتاء، وذلك بمسجد الخيف بمشعر منى، بحضور عدد كبير من الحجاج ، ضمن الحملة الدعوية والإرشادية " الحج دعوة ومنهج قويم".ويأتي ذلك ضمن البرامج الدعوية والتوعوية التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة والمواقيت، لتبصير المسلمين أمور دينهم ودنياهم وفق الكتاب والسنة.// يتبع //19:17ت م0222

حج / "الشؤون الإسلامية" تنظم محاضرة عن قوله تعالى "واعتصموا بحبل الله جميعاً" بمسجد الخيف / إضافة أولى واخيرة

وتحدث الشيخ في محاضرته عن وجوب تقوى الله ــ عز وجل ــ مستدلاً بقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنّ إلا وأنتم مسلمون}، منوهاً بوجوب الجماعة وأن يد الله مع الجماعة، ومحذراً من الافتراق والفرقة عن أهل السنة والجماعة.

وأكد على وجوب الابتعاد عن الشعارات الطائفية التي تؤجج الفرقة والعداوة بين الشعوب في العالم، موضحاً أن موسم الحج فرصة عظيمة لاجتماع الأمة على الحق المبين من خلال هذا الركن العظيم, مبيناً بضرورة أن يكون الاجتماع على طاعة الله وطاعة رسوله الكريم -عليه الصلاة والسلام ـ واتباع سلوكه الذي هو سلوك المؤمنين.

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