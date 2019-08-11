السعودية اليوم / أمطار على منطقة مكة المكرمة



مكة المكرمة 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واس

هطلت اليوم أمطار غزيرة إلى متوسطة على منطقة مكة المكرمة والمحافظات والمراكز التابعة لها ارتوت على إثرها الأرض، جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

من جهتها كثفت جميع إدارات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، جهودها بالتعاون مع رجال الأمن لتقديم الخدمات الواجب توفيرها في حال سقوط الأمطار من تصريف لمياه الأمطار، ونظافة، وتجفيف لمداخل المسجد الحرام وساحاته، وصحن الطواف، وتنظيم حركة قاصدي المسجد الحرام.

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19:12ت م

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