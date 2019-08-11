حج / "الشؤون الإسلامية" تنظم محاضرة عن قوله تعالى "واعتصموا بحبل الله جميعاً" بمسجد الخيف بمشعر منى



منى 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واس

نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة, اليوم, محاضرة توعوية عن تفسير قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعاً و لا تفرقوا" ألقاها عضو الإفتاء الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن التويجري, وذلك بمسجد الخيف بمشعر منى، بحضور عدد كبير من الحجاج ، ضمن الحملة الدعوية والإرشادية " الحج دعوة ومنهج قويم".

وتحدث الشيخ في محاضرته عن وجوب تقوى الله ــ عز وجل ــ مستدلاً بقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنّ إلا وأنتم مسلمون), منوهاً بوجوب الجماعة وأن يد الله مع الجماعة, محذرا من الافتراق والفرقة عن أهل السنة والجماعة.

وأكد على وجوب الابتعاد عن الشعارات الطائفية التي تنبذ الفرقة والعداوة بين الشعوب في العالم, موضحاً أن موسم الحج فرصة عظيمة لاجتماع الأمة على الحق المبين من خلال هذا الركن العظيم, مبينا بضرورة أن يكون الاجتماع على طاعة الله وطاعة رسوله الكريم -عليه الصلاة والسلام واتباع سلوكه الذي هو سلوك المؤمنين.

وتأتي المحاضرة ضمن البرامج الدعوية والتوعوية التي تنظمها الوزارة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة والمواقيت، لتبصير المسلمين أمور دينهم ودنياهم وفق الكتاب والسنة.

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19:00ت م

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