حج / "الجوازات" تصدر 68 قراراً إدارياً بحق عدد من ناقلي حجاجٍ بدون تصاريح نظامية بنهاية يوم التروية



منى 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واس

أصدرت المديرية العامة للجوازات ممثلة بمراكز لجان الجوازات الموسمية بمداخل مكة المكرمة, 68 قراراً إدارياً بحق عدد من ناقلي حجاجٍ بدون تصاريح نظامية حتى نهاية يوم الجمعة 1440/12/8هـ .

وأوضحت الجوازات أن عدد الناقلين المخالفين الذين صدرت بحقهم القرارات 65 مخالفاً نقلوا 350 منقولاً , في حين بلغ مجموع عقوبات التوقيف التي صدرت بحقهم 1005 أيام, فيما بلغ عدد المركبات المطالب قضائيا بمصادرتها 7 مركبات, بينما بلغ عدد المرحلين والممنوعين من دخول المملكة 9 مخالفين , في حين بلغ مجموع الغرامات المالية التي صدرت بحق المخالفين 3.620.000 ريال .

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18:56ت م

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