"كبائن الشؤون الإسلامية" تجيب عن أسئلة الحجاج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقبلت "كبائن الشؤون الإسلامية" الآلاف من ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة، حيث قدّمت إجابات على أسئلتهم التي تتعلق بمناسك الحج والعمرة وغيرها.
ويفوق عدد مراكز التوعية الإسلامية الميدانية 100 "كبينة" في المشاعر المقدسة، تغطي احتياجات الحجاج.
ويشارك في الإجابة على الأسئلة نخبة من الدعاة والعلماء والمفتين تم اختيارهم بدقة، نتيجة إلمامهم الواسع ودرايتهم بمناسك الحج والعمرة، وفق الكتاب والسنة، دون تشدّد ولا تكلف، مع توفير مترجمين بلغات عالمية.
كما تم تخصيص الهاتف المجاني 8002451000 الذي يستقبل الاتصالات على مدار الساعة، ويستهدف أكثر من مليوني حاج وحاجة.
وتقوم "الكبائن" بتوزيع آلاف من المطبوعات الدينية والكتيبات العلمية على ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمواقيت، إيماناً منها بضرورة إيصال العلم الشرعي لدى ضيوف الرحمن، فهم بأمس الحاجة إلى التوعية والإرشاد خلال أدائهم النسك حسب المنهج الصحيح.
وأشاد عدد من حجاج بيت الله بالجهود التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وتكثيف "كبائن" التوعية في مختلف الأماكن، حتى تستوعب أكبر شريحة من الحجاج، مؤكدين أنها لامست حاجتهم ويسّرت التواصل مع العلماء والدعاة.
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