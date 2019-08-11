الرئيس اليمني: مواقف المملكة الأخوية ستظل في ذاكرة الجيل العربي

2019-08-11

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أثنى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي على الموقف الأخوي الصادق للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وما تميز به من مسؤولية وحزم لرفض هذا الانقلاب على مؤسسات الشرعية والتأكيد على موقف المملكة الثابت الداعم للشرعية ولوحدة اليمن وأمنه واستقراره.

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جاء ذلك خلال لقاء الملك سلمان بن عبدالعزيز برئيس اليمن، حيث عقدا قمة ثنائية في مكة المكرمة لمناقشة المستجدات على الساحة الوطنية والعلاقات الأخوية الثنائية بين البلدين الشقيقين، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي للرئاسة اليمنية.

وأكد الرئيس اليمن أن هذه المواقف الأخوية تجسد ما يجمع بلدينا الشقيقين من أواصر المحبة والإخاء والمصير المشترك في مواجهة المشروع الإيراني وأياديه المختلفة في الشمال و الجنوب الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، معبراً عن تقدير اليمنيين لهذه المواقف الصادقة التي ستظل حاضرة في الأذهان وفي ذاكرة الجيل العربي.

وبحسب وكالة “واس”، جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة وبخاصة على الساحة اليمنية، ومختلف الجهود تجاهها في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار.