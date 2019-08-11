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جوازات مطار الملك عبدالعزيز تعايد المسافرين بالهدايا والحلوى

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2019-08-11

جوازات مطار الملك عبدالعزيز تعايد المسافرين بالهدايا والحلوى

متابعات الخليج 365 - جدة

عايد مدير جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي العقيد سليمان اليوسف، المسافرين وهنأهم بقدوم عيد الأضحى المبارك، حيث تم توزيع هدايا تذكارية وحلوى وبطاقات تهنئة.

وكانت الفعالية على مرحلتين، الأولى في الصالة الجنوبية بالمطار بين الساعة 11 صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، ومن ثم استكمال المرحلة الثانية للفعالية بالصالة الشمالية من الساعة الواحدة والنصف ظهرًا حتى الساعة الثالثة ظهرًا بصالة المغادرة الدولية منطقة الجوازات، حيث كانت هذه الفعالية بحضور عدد من ضباط وأفراد ومجندات ومتعاقدات جوازات المطار.

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كما هنأ اليوسف جميع العاملين بالصالات في الصالة الجنوبية والصالة الشمالية برسالة مفادها “إننا نعمل جميعاً لخدمة المسافرين في كل الأوقات وجميع المناسبات والعمل على تسهيل إجراءاتهم ومشاركتهم هذه المناسبة”.





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