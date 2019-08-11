توجيه بصرف 300 ألف ريال قيمة أضاحي أسر السجناء مستفيدي تراحم عسير

2019-08-11

متابعات الخليج 365 - عسير

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وجه أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، بصرف 300 ألف ريال قيمة أضاحي للأسر الأكثر حاجة من أسر السجناء المستفيدين من خدمات اللجنة الوطنية لرعاية السجناء (تراحم) بمنطقة عسير.

وفي وقت سابق اليوم، استقبل الأمير تركي بن طلال، جموع المهنئين من منسوبي وزارة الدفاع والداخلية وأمن الدولة من القيادات ومديري الإدارات الحكومية والمحافظين ورؤساء المراكز ومشايخ الشمل ومشايخ القبائل وأعضاء مجلسي المنطقة والبلدي والمواطنين، وذلك في الصالة الملكية بحي الخالدية بأبها.