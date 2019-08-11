وعكة تُدخل الشاعر ناصر القرني المستشفى في الرياض

2019-08-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

يلزم الشاعر ناصر بن حسن القرني حاليًا السرير الأبيض، في مستشفى القوات المسلحة بالرياض، وذلك إثر وعكة صحية ألمت به، وألزمته المستشفى، حيث لا يزال الشاعر القرني يتلقى العلاج اللازم.

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وقدم القرني شكره وتقديره لكل زواره، ومن اتصل به هاتفياً مطمئناً على صحته، من مشايخ، ووجهاء، وزملاء، خلال ملازمته للسرير الأبيض.

أسرة صحيفة “متابعات الخليج 365” تسأل المولى عز وجل أن يمن على الشاعر ناصر بن حسن القرني بالصحة والعافية، وأن يشفيه، وأن يجمع له بين الأجر والعافية.