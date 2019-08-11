- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم وعكة تُدخل الشاعر ناصر القرني المستشفى في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وعكة تُدخل الشاعر ناصر القرني المستشفى في الرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
يلزم الشاعر ناصر بن حسن القرني حاليًا السرير الأبيض، في مستشفى القوات المسلحة بالرياض، وذلك إثر وعكة صحية ألمت به، وألزمته المستشفى، حيث لا يزال الشاعر القرني يتلقى العلاج اللازم.
وقدم القرني شكره وتقديره لكل زواره، ومن اتصل به هاتفياً مطمئناً على صحته، من مشايخ، ووجهاء، وزملاء، خلال ملازمته للسرير الأبيض.
أسرة صحيفة “متابعات الخليج 365” تسأل المولى عز وجل أن يمن على الشاعر ناصر بن حسن القرني بالصحة والعافية، وأن يشفيه، وأن يجمع له بين الأجر والعافية.
كانت هذه تفاصيل خبر وعكة تُدخل الشاعر ناصر القرني المستشفى في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.