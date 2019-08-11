ألمانيا تعمل على قوانين لحظر الأكياس البلاستيكية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برلين أعلنت وزيرة البيئة الألمانية، سفينيا شولتسه، أنها تعمل على وضع قوانين لحظر الأكياس البلاستيكية. وقالت شولتسه في تصريحات لصحيفة «ذا بيلد» الألمانية «وزارتي تعمل حاليا على وضع الإجراءات القانونية لحظر الأكياس البلاستيكية». وأضافت شولتسه أن الاتفاق الطوعي مع الشركات منذ 2016 لتقليل عدد الأكياس البلاستيكية حقق نجاحا. وأضافت «يمكننا الآن تأمين هذا (النجاح) بفرض حظر». ولم يذكر التقرير متى سيتم الانتهاء من مشاريع القوانين.



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