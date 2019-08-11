«مبادرة بالتحدي» لتعليم المدرسين التواصل المجتمعي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل كشفت شركة الالكترونيات الأمريكية العملاقة «أبل» عن نجاح برنامج «أكاديميات الترميز للمعلمين» الذي يستمر 5 أسابيع كجزء من «مبادرة التعليم المجتمعي» في مساعدة عدد من المعلمين في مدن هيوستون وأوستن وبويسي وناشفيل وكولومبوس الأمريكية على الترميز والبرمجة.

واعتمدت المبادرة على مبدأ «التعلم القائم على التحدي» لتعليم المدرسين الترميز والتواصل المجتمعي، حيث شارك فيها عدد من معلمي المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية من ولايات ومدارس وانتماءات عرقية مختلفة. وقالت «تارا بوردو» الحاصلة على لقب «معلمة 2018» في ولاية تكساس الأمريكية إن البرنامج التدريبي «جعلنا نشعر بالقدرة على إنجاز شيء ما. إنها كانت حقا تجربة فريدة في حياتي».