ابتكار ثياب تتيح التحكم في الأجهزة الالكترونية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ابتكر فريق من الباحثين في جامعة باردو بالولايات المتحدة نوعية جديدة من الثياب تتيح لمن يرتديها إمكانية التحكم في الأجهزة الالكترونية المختلفة.

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وقال الأستاذ المساعد بكلية الهندسة الصناعية بالجامعة الباحث رمسيس مارتينيز «هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها التوصل إلى تقنية تتيح تحويل الملابس التقليدية إلى وحدة تحكم ذكية قادرة على تشغيل الموسيقى أو زيادة الإضاءة في الأجهزة الالكترونية بمجرد الضغط على نسيج الثياب، ودون الحاجة إلى عملية تصنيع مكلفة».

وأضاف أن الملابس الذكية الجديدة يمكنها أن تقي من يرتديها من الأمطار والبقع، وكذلك من البكتيريا الموجودة في البيئة المحيطة، كما أنها تجمع الطاقة ذاتيا من المصادر المحيطة بها، بل ومن الممكن غسلها أكثر من مرة داخل الغسالات التقليدية دون أن تتعرض لأي تلف».

وأوضح مارتينيز أن النسيج الذي جرى ابتكاره في باردو، واق من المياه، ومضاد للبكتيريا ويسمح بمرور الهواء من خلاله، وهو مصنوع عبر أساليب تطريز بسيطة، وإن كانت تتخلله وحدات توليد كهربائية متناهية الصغر مثبتة في وحدات الكترونية صغيرة الحجم داخل النسيج.