موجة الطقس السيئ تقتل 150 شخصا في الهند

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قفزت حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن الرياح والأمطار الموسمية الغزيرة في الهند إلى 154 قتيلا، فضلا عن إلحاق أضرار بأكثر من مليون شخص.

وقال مسؤول من غرفة إدارة الكوارث أمس إن ما لا يقل عن 16 شخصا لقوا حتفهم، واضطر 229 ألفا آخرون إلى الانتقال إلى مخيمات إغاثة في ولاية كيرالا، جنوب البلاد، منذ الخميس الماضي.

وأضاف أن الموقف «لا يزال صعبا وجرى وضع وكالات الإغاثة في ست مناطق في حالة تأهب قصوى، والإبلاغ عن سقوط قتلى في انهيارات أرضية ناجمة عن الأمطار الغزيرة بمنطقتي وياناد ومالابورام».