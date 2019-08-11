مكة المكرمة 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واسجندت الإدارة العامة للشؤون الخدمية برئاسة شؤون الحرمين ممثلة في إدارة تطهير سجاد المسجد الحرام ، أكثر من 4 آلاف فرد من الكوادر البشرية إضافة إلى 400 آلة حديثة ومتطورة علاوة عل أدوات النظافة ومواد التنظيف والتعقيم لتنظيف المسجد الحرام ومرافقه وساحاته الخارجية والعمل على تطهير وتطييب السجاد ضمن منظومة متكاملة من الخدمات المقدمة لخدمة حجاج بيت الله الحرام على مدار الساعة .وتعمل الإدارة وفق توجيهات معالي الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على تقديم أعمال التطهير والتعطير والإشراف على السجاد ومنبر الخطبة وسلم الكعبة وتأمين الرافعات وتأمين جميع ما يتعلق بالمستلزمات والمتطلبات التي يحتاجها العاملون لتغير كسوة الكعبة المشرفة وغيرها من الأعمال التي تقوم بها إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام .وتعد نظافة المسجد الحرام من أهم الأعمال التي تقدمها إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام حيث يبلغ عدد القوى العاملة التي تعمل على تطهير وتعطير المسجد الحرام 2874 مشرفاً وعاملاً ويتضاعف العدد تقريباً في شهري رمضان المبارك وذي الحجة حيث تعمل الإدارة على مدار اليوم دون توقف فيتم غسيل المسجد الحرام بكافة أدواره وساحاته ودوراته ثلاث مرات يومياً كل موقع على حده حيث يتم تقسيم المسجد الحرام لعدة مواقع ليتم إنجاز أعمال النظافة في أشد الظروف التي يصعب فيها العمل بشكل لا يؤثر على راحة الحجاج أو المعتمرين ولا يعيق من حركتهم وأداء نسكهم وذلك خلال وقت وجيز مع ضمان جودة العمل .// يتبع //18:01ت م0193

حج / رئاسة الحرمين تجند أكثر من 4 آلاف فرد لتنظيف المسجد الحرام ومرافقه وساحاته الخارجية / إضافة أولى

وتشرف إدارة تطهير سجاد المسجد الحرام على فرش ومتابعة سجاد المسجد الحرام حيث يبلغ عدد السجاد الذي يكسو المسجد الحرام بكافة أدواره وساحاته بطول 90 كم بـ 14000سجادة , كما تقوم على مدار الساعة بكنس وتعطير السجاد بأجهزة مخصصة وترتيب وضعية السجاد باتجاه القبلة وتغيير ما يلزم منه عند الحاجة مع العلم أنه يوجد 21000 سجادة بالمستودعات الخاصة بالإدارة ويتم تغيير كافة سجاد المسجد الحرام خمس مرات في السنة ويُجرى غسله بشكل دوري في مغسلة خاصة في منطقة كدي تم تجهيزها خصيصاً لسجاد المسجد الحرام وتزويدها بأحدث الأجهزة والآليات ومواد مخصصة لنظافة السجاد حيث تعمل على طوال العام بطاقة استيعابية تقدر بـ 100 سجادة في الساعة الواحدة ويتم ذلك على 3 مراحل خصصت المرحلة الأولى لنفض الغبار والمرحلة الثانية لغسيل السجاد المرحلة الثالثة لإزالة المياه بواسطة ماكينة أسطوانية الشكل تعمل على لف السجاد بسرعة وضغط بدرجة حرارة معينة ومن ثم وضعه على حوامل حديدية معرضه لأشعة الشمس كما يوجد مختصون لمكائن الحياكة وصيانة السجاد ومن ثم يتم كنس السجاد ولفه على رفوف حديدية بالمستودع الخاص بالسجاد .

ووفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة التطهير وسجاد المسجد الحرام جميع المعدات والأدوات والمواد اللازمة لطهارة المسجد الحرام و الساحات والممرات والأروقة كافة حيث تملك الادارة 4805 آلية وأداة وجدت من أجل ضمان جودة العمل وسرعة الإنجاز لتحقيق أعلى مستويات النظافة وطهارة البيت العتيق وتشمل هذه الآليات عدداً من الرافعات الكهربائية الشوكية وضواغط تستخدم في نظافة العناصر المعمارية ورافعة لنظافة الكعبة المشرفة وعربات لحمل السجاد ومركبات نقل وعربات لغسيل المسجد الحرام وعربات الطوارئ وسطحات ومكائن لنظافة وجلي أرضيات دورات المياه وبراميل النفايات ومكائن لنظافة الأرضيات الإسفلتية، وعبوات تعقيم منتشرة في كل أرجاء المسجد الحرام إضافة إلى عربات الجولف المتنقلة وطرمبات رش مبيد ومضخات رش معطرات .

// يتبع //

18:01ت م

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حج / رئاسة الحرمين تجند أكثر من 4 آلاف فرد لتنظيف المسجد الحرام ومرافقه وساحاته الخارجية/ إضافة ثانية واخيرة

وتماشياً مع خطة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في توطين الوظائف ودعم الشباب السعودي الطموح فقد شرعت إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام بتجهيز أكثر من 100 شاب سعودي لقيادة عربات نظافة المسجد الحرام حيث تم تنظيم دورات تدريبية لهم حول كيفية تشغيل وقيادة وصيانة العربات ومحاضرات توعوية حول سلوكياتهم وتعاملهم الحسن مع رواد المسجد الحرام من حجاج ومعتمرين ومصلين ودورات في الأمن والسلامة فيما يتعلق بقيادة هذه العربات داخل المسجد الحرام المكتظ بالزوار فمشاركاتهم في أعمال النظافة وغسيل الأرضيات داخل المسجد الحرام وممراته وسطحه تعد خطوة لتطوير طرق الغسيل حيث تم جلب معدات جديدة وتجهيز فريق مختص بكوادر سعودية لتفعيل الغسيل الآلي والاستغناء عن الغسيل اليدوي في المسجد الحرام وساحاته مع المحافظة على جودة النظافة والإتقان في العمل .

وتتابع إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام التغيرات المناخية طوال العام وذلك بمتابعة مستمرة لتقلبات الجو بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة حيث وضعت خططاً خاصة تنفذ خلال هطول الأمطار وخططاً خاصة للحفاظ على نظافة المسجد الحرام وسجاده خلال وجود موجات غبار ليتمكن زوار بيت الله الحرام من تأدية عبادتهم بكل يسر وسهوله .

// انتهـى //

18:01ت م

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