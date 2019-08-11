السعودية اليوم / بلدية غرب الدمام تواصل جولاتها الرقابية لحماية المستهلكين والصحة العامة



الدمام 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واس

واصلت بلدية غرب الدمام، ممثلة بإدارة الأسواق، بالتعاون مع الجهات الأمنية، جولاتها الرقابية خلال عيد الأضحى المبارك.

وأوضح رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل بن عبدالهادي القحطاني، أن هذه الحملات شملت الطرقات العامة وسوق الأغنام وأي من المواقع التي تستخدم كمسالخ عشوائية لا تلتزم بالاشتراطات الصحية ، مشيراً إلى أنه أتضح من خلال الضبط وجود أضاحي مريضة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى التسبب في تلويث الأماكن العامة، مؤكداً أن البلدية ستطبق لائحة الجزاءات والغرامات وإحالة المخالفين لنظام الإقامة والعمل للجهات المختصة لاتخاذ اللازم حيالهم.

ونوه المهندس القحطاني، بعزم البلدية على الاستمرار بالجولات الرقابية بالتعاون مع الجهات الأمنية، حرصا على سلامة المستهلكين وعلى الصحة العامة، داعياً جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن المخالفين وعدم التعاون معهم وذلك لسلامه أضاحيهم وضمان خلوها من الأمراض وذلك بذبحها في المسالخ المرخصة حفاظاً على سلامتهم وسلامة عوائلهم، والابلاغ عن أي مخالفات صحية من خلال مركز 940.

// انتهى//.

17:38ت م

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