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مخالفات بيئية في مسالخ عسير ونجران

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2019-08-11

مخالفات بيئية في مسالخ عسير ونجران

متابعات الخليج 365 - عسير

أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المنطقة الجنوبية استمرار أعمال الهيئة بمراقبة الالتزام البيئي بالمنطقة، حيث نفذ فريق التفتيش البيئي بمنطقة عسير جولةً على مسلخ خميس مشيط اليوم الأحد، وتم رصد وضبط مخالفة مزاولة النشاط بدون ترخيص بيئي وتم اتخاذ اللازم حيال ذلك.

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كما نفذ فريق التفتيش البيئي بمنطقة عسير جولة على عدة مسالخ بمحافظة الواديين وتم رصد وضبط مخالفات بيئية، ليتم اتخاذ اللازم نظاماً.

أما في منطقة نجران، فأجرى فريق التفتيش البيئي جولة على عدة مسالخ بالمدينة أسفرت عن رصد وضبط مخالفات بيئية وتم اتخاذ اللازم نظاماً تجاهها.





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