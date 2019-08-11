الان تتابع “الصحة” تخصص 16 موظفا للتوكل عن 208 حجاج لرمي الجمرات والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل مكة المكرمة - الخليج 365:
خصصت “الصحة” 16 موظفا من إدارة التوعية الدينية بصحة مكة للتوكل عن المرضى المنومين في رمي الجمرات ، وأفادت أنه بلغ عدد المرضى الذين تم الرمي عنهم 208 حجاج.
وقالت الوزارة إنه يتم مرور أعضاء التوعية الدينية على المرضى الحجاج المنومين، للتأكد من توكيلهم للغير بالرمي عنهم للجمرات، وإذا لم يوجد أحد يرمي عنهم يتم حصر هؤلاء المرضى الحجاج لرمي الجمرات عنهم.
وأكدت الوزارة أن مهام منسوبو الوزارة لا تقتصر على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية، بل تعمل على كل ماتستطيع من خدمات لضيوف الرحمن الذي حجزهم المرض لإتمام حجهم، وتوفير كل سبل واحتياجات ذلك.
يذكر أن “الصحة” وفرت 4000 لبارس للإحرام لضيوف الرحمن، و3300 حذاء للمرضى المنومين يتم منحها لهم بالمجان.
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