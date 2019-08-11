شكرا لقرائتكم خبر عن بدء مغادرة ضيوف الرحمن 13 ذي الحجة.. حتى 15 محرم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز غزاوي (جدة)

أوضحت الهيئة العامة الطيران المدني أن مواعيد مغادرة الحجاج بعد أن من الله عليهم من أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة بالنسبة لحجاج الداخل يوم 13 من شهر ذي الحجة الجاري، ويوم 14 منه لدول مجلس التعاون الخليجي ، ويوم 15 الجاري لجميع رحلات الدول وتستمر المغادرة حتى 15 محرم القادم.

وأضافت أنه تم وضع خطة تنسيقية ما بين الهيئة ووزارة الحج والعمرة لتفويج الحجاج للمطار حسب مواعيد المغادرة، كما وضعت نقطة فرز للسماح بدخول حافلات الحجاج لمجمع صالات الحج لمن يحين وقت سفرهم، فيما تم تحويل 14 صالة للقدوم إلى صالات للمغادرة، واتخذت كافة القطاعات الحكومية استعداداتها لخدمة ضيوف الرحمن وإنهاء إجراءات سفرهم، في ظل المتابعة الميدانية للإجراءات خطوة بخطوة من قبل رئيس هيئة الطيران المدني عبدالهادي المنصوري، ليعود الحجاج إلى بلدانهم سالمين.

وفي السياق ذاته، يبدأ قطار الحرمين تفويج الحجاج من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، بعد نجاح تصعيدهم إلى مكة المكرمة قادمين من المدينة المنورة قبل بدء مناسك الحج.

وأبانت الهيئة أن متوسط الفترة الزمنية اللازمة لإنهاء إجراءات سفر الحجاج عبر مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، لا تتجاوز 27 دقيقة لكل حاج، وذلك يشكل نقلة كبيرة، إذ تعمل الهيئة على كل ما من شأنه تسهيل إجراءات ضيوف الرحمن في المطارين، وتسخير كافة المرافق والتجهيزات وتقديم كافة الخدمات التي يحتاجونها، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، عبر توفير 228 منصة لإنهاء إجراءات السفر في المطارين.