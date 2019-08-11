نتائج نشر المواد الإعلامية للجمهور الدولي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تظهر الأرقام التي تحققها الاستراتيجية الإعلامية التي ينفذها مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام، لصناعة المحتوى ونشره مترجمًا بعدد من اللغات الحية، نتائج متميزة لحج هذا العام 1440هـ مقارنة مع نتائج الأداء السنوات السابقة، كما تعكس مستوى عالٍ من التفاعل الإيجابي، الأمر الذي يسهم في تحسين الصورة الذهنية للمملكة في العالم.

فقد تجاوز عدد مشاهدات المواد الإعلامية 11.6 ملايين مشاهدة خلال 3 أيام فقط من حج هذا العام 2019م، محققة ارتفاعًا نسبته 30% مقارنة بالعام الماضي 2018م.

وتبرز إحدى النتائج النوعية؛ بعد استهداف الدول المتحدثة باللغة الفرنسية بشكل مستقل بمواد مترجمة، ما حقق قفزة عالية في المشاهدات تجاوزت 72 ألف مشاهدة خلال الفترة من 10 - 7 أغسطس الجاري، مع تفاعل إيجابي، ينعكس تأثيره إيجابيًا لصالح صورة المملكة.

كما تسجل مشاهدات المواد المترجمة إلى اللغة الإسبانية نتائج إيجابية متصاعدة بلغت 144 ألف مشاهدة حتى الآن بين أكثر من 500 مليون مشاهد محتمل في أمريكا اللاتينية وأفريقيا.

كما تظهر الأرقام تحقيق مشاهدات المواد المترجمة إلى اللغة التركية انتشارًا واسعًا بلغ 140 ألف مشاهدة.

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وقفز عدد مشاهدات المواد المنشورة باللغة الملاوية في كل من ماليزيا وإندونيسيا، إلى 116,000 مشاهدة لمقطع واحد فقط على منصة تويتر، مقارنة بحوالي 10,600 مشاهدة يوميًا عبر المنصة نفسها خلال العام الماضي.

وقد تم اعتماد اللغة الكورية كإحدى لغات الترجمة للموسم الحالي، حيث حققت المواد انتشاًرا واسعًا، بلغ 122 ألف مشاهدة خلال 3 أيام مع ردود فعل إيجابية.

وسجلت تجربة النشر الأولى للمواد باللغة الإنجليزية التي تستهدف الجمهور في الغرب نتائج جيدة جدًا، حيث تجاوز عدد المشاهدات 67 ألف مشاهدة، ما يؤشر لإمكانية تحقيق نتائج مميزة خلال الأيام المقبلة.

كما سجلت التجربة الأولى لنشر المواد باللغة الأردية خلال فترة العيد نجاحًا مبشرًا بواقع 31 ألف مشاهدة، ما يفتح الباب أمام إمكانية

تسجيل نتائج شديدة الإيجابية خال الأيام المقبلة.

وتشير الأرقام إلى متابعة إيجابية كبيرة من قبل وكالات الأنباء العالمية ووسائل الإعلام الدولية والعربية والإسلامية لتغطية أعمال الحج بشكل مكثف بالتعاون مع مركز التواصل الدولي بالوزارة، حيث برز الاهتمام بالمواد التي تُبرز جانب التقدم العلمي والتقني في الخدمات التي تقدمها المملكة لخدمة الحجاج، وأبرزها الفيديو الذي نشرته محطة "سي إن إن" عن قطار الحرمين، والتقرير الذي قدمته صحيفة "الإندبندنت" عن عيد الأضحى.