قوة دعم الحرم المكي ترفع درجة التأهب لمساعدة قاصدي بيت الله الحرام لأداء طواف الإفاضة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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رفعت قوات الدفاع المدني ممثلة في قوة دعم الحرم المكي درجة التأهب والاستعداد واتخاذ الإجراءات الوقائية كافة للحد من المخاطر، والتدخل السريع للتعامل معها حفاظًا على سلامة ضيوف الرحمن، حيث يبذل رجال الدفاع المدني جهود إنسانية كبيرة لمساعدة قاصدي بيت الله الحرام من الحجاج لأداء طواف الإفاضة.

وأوضح قائد قوة الدفاع المدني بالحرم المكي الشريف العقيد الركن سعد بن سعيد الشهراني أن منسوبي قوة دعم الحرم المكي يقومون بإعمالهم بكل حرص واهتمام لتوفير كل ما يضمن راحة وسلامة الحجيج ، استشعارًا للمسؤولية الملقاة على عاتقهم في خدمة ضيوف الرحمن وحرصهم على المحافظة على أمن ضيوف الرحمن وحرصهم على تقديم صورة مشرفة لما تبذله القيادة الرشيدة لرعاية ضيوف الرحمن وتيسير أدائهم لمناسكهم.

وبين أن قوة الدفاع المدني لدعم الحرم تقوم بالتعامل مع الحالات التي تحتاج إلى تدخل إسعافي بنقلها إلى المراكز الإسعافية داخل الحرم والساحات المحيطة به ، والقيام بأعمال السلامة في حال وجود أي ملاحظات أو مخالفات وكل ما يؤثرعلى سلامة الحاج في هذه الأيام المباركة، واتخاذ الإجراءات المناسبة لها , راجياً العون والتوفيق للجميع.