- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
لطفت الغيوم التي تشهدها سماء مشعر منى، عصر اليوم؛ الأجواء على الحجيج في ظل تواصل إقبالهم على رمي الجمرة الكبرى، وسط جهود حثيثة من الجهات المشاركة في عمليات التنظيم.
وكان قد أعلن الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للأرصاد، اليوم، عن بدء تكون السحب على المشاعر المقدسة والرياح شمالية بسرعة 22كلم/س، واحتمالية هطول الأمطار واردة بمشيئة الله.
يشار إلى أن المشاعر المقدسة شهدت أمطارًا يوم أمس؛ استمرّت لوقت قصير ساهمت في تخفيف شدة الحرارة على الحجيج.
11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440 05:27 PM
الأرصاد: بدء تكون السحب على المشاعر واحتمالية هطول الأمطارشاهد.. أجواء غائمة تلطف سماء منى والحجاج يواصلون رمي الجمرات
لطفت الغيوم التي تشهدها سماء مشعر منى، عصر اليوم؛ الأجواء على الحجيج في ظل تواصل إقبالهم على رمي الجمرة الكبرى، وسط جهود حثيثة من الجهات المشاركة في عمليات التنظيم.
وكان قد أعلن الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للأرصاد، اليوم، عن بدء تكون السحب على المشاعر المقدسة والرياح شمالية بسرعة 22كلم/س، واحتمالية هطول الأمطار واردة بمشيئة الله.
يشار إلى أن المشاعر المقدسة شهدت أمطارًا يوم أمس؛ استمرّت لوقت قصير ساهمت في تخفيف شدة الحرارة على الحجيج.
، شاهد.. أجواء غائمة تلطف سماء منى والحجاج يواصلون رمي الجمرات ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. أجواء غائمة تلطف سماء منى والحجاج يواصلون رمي الجمرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.