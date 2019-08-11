خادم الحرمين مغرداً: نذرنا أنفسنا قيادة وحكومة وشعبًا لراحة ضيوف الرحمن

دبي - بواسطة محمد فارس عكاظ (جدة)

هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز المسلمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وقال عبر حسابه في تويتر: «نبتهل إلى العلي القدير، أن يجعل حج إخواننا ضيوف الرحمن حجًا مبرورًا، وأن يتقبل منهم حجهم وعباداتهم.

وإننا في هذه البلاد وقد شرفنا الله بخدمة الحرمين الشريفين نذرنا أنفسنا، قيادة وحكومة وشعبًا لراحة ضيوف الرحمن، داعين الله أن يديم على أمتنا الخير والسلام.

وكل عام وأنتم بخير».

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