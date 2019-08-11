نشر مواطن صورة من فاتورة حساب تظهر خداع مطعم لزبائنه باستغلالهم واجبارهم على دفع أضعاف قيمة الوجبة الحقيقة. حيث أظهرت الصورة أن الزبون قام بدفع مبلغ 320 ريال مقابل تناول وجبة عشاء قيمتها الحقيقية 40 ريال فقط. ولاقت الصورة تفاعل واسع وطالب نشطاء بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بتدخل وزارة التجارة ومحاسبة المطعم على جشعه باستغلال الزبائن مؤكدين أن هذا الغلو في الأسعار بالسودة يضر بالاقبال على المنطقة السياحية.

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد مواطن ينشر فاتورة لـ “وجبة عشاء” من مطعم ب “السودة” بأضعاف سعرها... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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