هل أسودت صخور المشاعر المقدسة من ذنوب البشر؟! … خبير جيولوجي يرد ويكشف عن زمن تكونها

ينتشر إعتقاد خاطئ لدى بعض الحجاج لا يمس الحقيقة بصلة؛ أن اللون الأسود الداكن والفاتح لصخور جبل الرحمة ووادي عرفة ومزدلفة وبعض تلال منى بسبب ذنوب العباد، وتزداد سوادًا بسبب تجاوزات البشر وهو إعتقاد منتشر لدى حجاج شرق أسيا وبعض الدول العربية . ووفقا لموقع “سبق” نفى الخبير الجيولوجي عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، الدكتور عبدالعزيز بن لعبون، صحة هذا الإعتقاد ، مؤكدا أن صخور المشاعر المقدسة في منى ومزدلفة وعرفات، تتكون من صخور نارية ومتحولة قديمًا؛ إذ تكونت قبل أكثر من ٨٠٠ مليون سنة ضمن ما يعرف بإقليم الدرع العربي.

وأضاف الدكتور ابن لعبون أن صخور عرفات تتكون بشكل رئيس من مجموعة معقدة من صخور نارية جوفية من صخور الهورنبلند والبيوتيت والتوناليت والدايوريت والجابرو، وهي صخور داكنة اللون سوداء، وكذلك متحولة، مثل الميتاجابرو، كما تتخللها انبثاقات لاحقة من صخور فاتحة اللون وردية من الجرانيت الفلدسبار. وأشار إلى أن صخور مشعرَيْ “مزدلفة ومنى” تتكون من صخور مشابهة إلى حد بعيد لصخور عرفات، ولكن أقل تباينًا في نوعيات الصخور؛ فأغلبها دايورايت.