“الشؤون الإسلامية” تكشف عن أوقات صلاة عيد الأضحى في جميع مناطق المملكة

كشفت وزارة الشؤون الإسلامية مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك في جميع مناطق المملكة، المقرر أن تقام بعد ساعات من اليوم (الأحد). وستقام صلاة العيد في المناطق وفق ما أعلنت الوزارة عبر حسابها في “تويتر” على النحو التالي: الرياض في تمام الساعة 5:40. مكة المكرمة في تمام الساعة 6:04. المدينة المنورة في تمام الساعة 6:09. الدمام في تمام الساعة 5:19. سكاكا في تمام الساعة 6:05. بريدة في تمام الساعة 5:54. عرعر في تمام الساعة 5:55. Advertisements تبوك في تمام الساعة 6:20. نجران في تمام الساعة 6:04. جازان في تمام الساعة 6:12. حائل في تمام الساعة 5:56. الباحة في تمام الساعة 6:12. أبها في تمام الساعة 6:10.

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