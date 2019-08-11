خادم الحرمين: المملكة رحبت بضيوف الرحمن دون استثناء

قدم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، التهنئة للمواطنين والمواطنات وحجاج بيت الله الحرام، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يجعله عائداً على المملكة وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركة والقبول. وقال خادم الحرمين الشريفين خلال استقباله الأمراء ومفتي عام المملكة وأصحاب الفضيلة وكبار المدعوين من دول مجلس التعاون، وقادة القطاعات العسكرية، وقادة الأسرة الكشفية في المملكة المشاركين في الحج "لقد حبا الله بلادنا بنعم كثيرة، حيث اختصها بشرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، فأدّت واجبها مرضاةً له سبحانه، ورحّبت بضيوف الرحمن دون استثناء، ووفرت لهم كل الخدمات التي تعينهم على أداء نسكهم بكل يسر وسهولة وأمن وطمأنينة، ولم يتحقق ذلك إلاّ بفضل الله سبحانه ثم بالجهود الكبيرة التي تبذلها أجهزة الدولة بكل قطاعاتها. وأضاف «بهذه المناسبة العزيزة على جميع المسلمين، نسجل تقديرنا لما تبذله القطاعات العسكرية والأمنية في خدمة ضيوف الرحمن، وفي الذود عن حياض دوت الخليج، وحماية المقدسات، والتضحية في ميدان الشرف، وهي جهود وتضحيات كانت وستظل محل فخر دوت الخليج واعتزازه»، سائلا الله أن يحفظ هذا دوت الخليج، ويديم عليه نعمة الخير والأمن والإيمان.

وكان خادم الحرمين الشريفين، القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، قد استقبل في الديوان الملكي بقصر منى اليوم، بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز،الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، والأمراء، ومفتي عام المملكة، والعلماء والمشايخ، وكبار المدعوين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والوزراء، وقادة القطاعات العسكرية المشاركة في حج هذا العام، وقادة الأسرة الكشفية في المملكة المشاركة في الحج.