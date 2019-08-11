السعودية اليوم / مصرع 14 شخصاً بسبب الأمطار في مدينة كراتشي الباكستانية



إسلام آباد 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واس

لقي 14 شخصاً على الأقل حتفهم وأصيب العشرات خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية في كراتشي كبرى مدن باكستان جراء الأمطار الموسمية الغزيرة.

وأوضحت السلطات المحلية أن معظم الضحايا سقطوا بسبب التعرض للماس الكهربائي وانهيار أسقف المنازل القديمة، مشيرة إلى أنه تم الاستعانة بقوات الجيش والقوات البحرية للمساعدة في أعمال الإغاثة.

وذكرت وسائل الإعلام أن السلطات المحلية قررت فرض حالة الطوارئ في مدينة كراتشي بسبب تأثر البنية التحتية بشكل حاد جراء الأمطار الموسمية التي أدت كذلك إلى انقطاع التيار الكهربائي في معظم أحياء كراتشي، وتأثر حركة النقل والمواصلات والاتصالات.

من جانبها أوضحت هيئة الطيران المدني الباكستاني أنها اضطرت إلى إلغاء العديد من الرحلات الداخلية في مطار كراتشي بسبب الأمطار الغزيرة.

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16:46ت م

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