حج / الشيخ السديس يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة عيد الأضحى



مكة المكرمة 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واس

رفع معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال معاليه: أرفع باسمي واسم أئمة ومؤذني الحرمين الشريفين ومنسوبي الرئاسة العامة أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين ـ أيدهما الله ـ ولصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية, ولصاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل, ولصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة, ولصاحب السمو الملكي نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز, ولصاحب السمو الملكي نائب أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد الفيصل, بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك, أعاده الله علينا وعلى الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات.

وأضاف معاليه: أبارك لأشقائنا المسلمين وإخوتنا العرب حلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبل من الحجاج حجهم ومن الصائمين صومهم وسائر الأعمال, وأن يعيد علينا عيدنا المبارك أعواماً عديدة وأزمنة مديدة ونحن في أحسن حال.

// انتهى //

16:33ت م

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