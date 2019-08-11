حج / النقابة العامة للسيارات تباشر نقل الحجاج بين المشاعر المقدسة



منى 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واس

باشرت النقابة العامة للسيارات تنفيذ شركات ومؤسسات النقل مرحلة التروية والتصعيد لترددية حجاج (تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا وحجاج جنوب شرق آسيا وحجاج إيران وحجاج أفريقيا غير العربية).

وأشرفت النقابة على نقل أكثر من 756,121 حاجا من مشعر عرفات إلى مزدلفة باستخدام ما يقارب 2362 حافلة.

وفي مرحلة نقل الحجاج من مزدلفة إلى منى أدت أكثر من 1560 حافلة دورها في نقل أكثر من 591,106 حجاج .

وتقوم " النقابة " بتنظيم نقل الحجاج عبر نظام الردين ونظام الرد الواحد كما يوجد نظام النقل الترددي والنقل بالقطار داخل المشاعر المقدسة حيث توزعت أنماط النقل بنسب معينة على مؤسسات الطوافة.

// انتهى //

16:12ت م

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