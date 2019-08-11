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الصحة تقدم خدماتها لـ 26867 حاجًا في عرفات
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت وزارة الصحة أن 26867 حاجاً راجع مستشفياتها ومراكزها في مشعر عرفات أمس، تلقوا فيها العلاج اللازم في قطاعاتها الصحية التي تضم أكثر من 1500 من الطواقم الصحية لخدمة ضيوف الرحمن .
وبينت الوزارة أنه تم تقديم الخدمات للحجاج في مشعر عرفات عبر أربعة مستشفيات تبلغ سعتها السريرية 766 سريرًا، وهي مستشفى جبل الرحمة 140 سريرًا ، ومستشفى عرفات العام وتبلغ سعته السريرية 300 سرير ، ومستشفى نمرة 90 سريرًا ، ومستشفى شرق عرفات وتبلغ أسرته 236 سريرًا .
ووفرت “الصحة” 46 مركزًا صحيًا مجهزًا تجهيزًا عاليًا تم تطوريها لهذا العام تضم مركز غرفة إنعاش الحالات الحرجة, وعيادات خارجية, وأسرّة لضربات الشمس, وصيدلية متكاملة.
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