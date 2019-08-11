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قصة حاج مغربي فاضت مشاعره فرحًا بعد تمكينه من أداء الحج
متابعات الخليج 365 - واس
فاضت مشاعر الحاج المغربي محمد اللباني ، البالغ من العمر 65 عاماً ، فرحاً بعد أن تم تمكينه من الوقوف بعرفة عبر القافلة الطبية لوزارة الصحة أمس ، رغم تعرضه بعد وصوله لأداء فريضة الحج ، لالتهاب رئوي أدّى لدخوله قسم العناية المركزة في مستشفى منى الشارع الجديد ما تسبب في تخوفه من عدم تمكنه من الحج قبل أن تزف له بشرى ضمّه للقافلة الطبية.
وجسدت صورة فوتوغرافية المشاعر الإنسانية العفوية لأحد منسوبي وزارة الصحة وهو يداعب الحاج المغربي ويشاركه في وجبة خفيفة ويقدم له المياه داخل مخيم القافلة الطبية للوزارة في مشعر عرفة، وهي المواقف التي زرعت البسمة على وجه الحاج ودفعته لاحتضان الموظف وتقبيله.
مما يذكر أن الحاج المغربي تحسنت حالته الصحية اليوم وغادر المستشفى لإكمال فريضة الحج.
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