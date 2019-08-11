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شبكة ضخمة من المراكز الصحية لخدمة ضيوف الرحمن
متابعات الخليج 365 - واس
لا تزال المراكز الصحية بالمشاعر المقدسة بمكة وعددها 93 مركزا مع 6 عربات للعيادات المتنقلة تقدم خدماتها الصحية والعلاجية، حيث تعمل بشكل متواصل وعلى مدار الساعة، وتقدم كافة أوجه الرعاية الأولية للحجاج من معالجة سريعة للأمراض الحادة ومتابعة الأمراض المزمنة مع تسجيل الكتروني متكامل، بوجود كافة انواع التحاليل الطبية والأدوية التي يحتاجها الحاج ومجهزة تجهيزا طبياً متكاملاً.
ويتم استخدام المترجم الفوري لكافة لغات الحجاج ويملك بعض الموظفين مهارة لغة الإشارة، ويدعم المراكز الصحية خط الاستشارات الطبية 937 بعشر لغات وعلى مدار 24 ساعة وبمدة انتظار للمكالمة لا تزيد عن 25 ثانية، مع وجود تطبيق (صحة) الذي يمكن التواصل مع الأطباء المختصين بالفيديو والرسائل المكتوبة ويتم إرسال الوصفة إلكترونيًا إلى هاتف المتصل.
ويعمل بالمراكز الصحية كافة المختصين من طب أسرة، وباطنة، أطفال، وتمريض، وصيادلة.
وفي محور التوعية والتثقيف الصحي تعمل وزارة الصحة مبكرا مع مكاتب الحجاج لإرسال المواد التثقيفية لتسليمها للحجاج قبل وصولهم وعند دخولهم المنافذ تقوم فرق التثقيف بعرض أهم النصائح داخل الباصات، وبلغة الرسومات ثم تكثف التوعية داخل مقرات الحجاج بمنى بمحاضرات بلغتهم الأم التي كانت لها أثر كبير في تقليل الإصابة بالإجهاد الحراري، كما تحرص فرق الجودة الطبية على متابعة تطبيق معاير الخدمة الطبية المعتمدة.
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