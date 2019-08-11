شكرا لقرائتكم خبر عن ما عقوبة استخدام القوة أو العنف أو التهديد ضد موظف عام لقضاء أمر غير مشروع؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

حذرت وزارة العدل من استعمال القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام للحصول منه على قضاء أمر غير مشروع، أو لحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاما.

وأوضحت وزارة العدل عبر حسابها في «تويتر» اليوم (الأحد) أن من أمثلة ذلك: التهديد واستعمال القوة والعنف ضد رجال الأمن، والموظفين العامين المكلفين بخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة، ومن في حكمهم، مضيفة أن جرائم الرشوة تخت المحكمة الجزائية بالنظر فيها.

وأضافت أنه وفقا للمادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة، فإن العقوبة هي السجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات وغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.