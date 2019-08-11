شكرا لقرائتكم خبر عن ما عقوبة استخدام القوة أو العنف أو التهديد ضد موظف عام لقضاء أمر غير مشروع؟ والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)
حذرت وزارة العدل من استعمال القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام للحصول منه على قضاء أمر غير مشروع، أو لحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاما.
وأوضحت وزارة العدل عبر حسابها في «تويتر» اليوم (الأحد) أن من أمثلة ذلك: التهديد واستعمال القوة والعنف ضد رجال الأمن، والموظفين العامين المكلفين بخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة، ومن في حكمهم، مضيفة أن جرائم الرشوة تخت المحكمة الجزائية بالنظر فيها.
وأضافت أنه وفقا للمادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة، فإن العقوبة هي السجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات وغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كانت هذه تفاصيل خبر ما عقوبة استخدام القوة أو العنف أو التهديد ضد موظف عام لقضاء أمر غير مشروع؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.