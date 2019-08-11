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وفّرت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، عددًا من عربات القولف الكهربائية في ساحات الجمرات من جميع اتجاهاتها؛ بهدف خدمة الحجاج من ذوي الإعاقة وكبار السن؛ لمساعدتهم في رمي الجمار، والتخفيف عليهم من السير لمسافات طويلة ومرهقة.
وتنتشر العربات حول الجمرات التي تختص بنقل المعاقين وكبار السن القادمين إلى منشأة الجمرات، ومن ثم العودة في نفس المكان، سهلت كثيرًا من وصولهم إلى منطقة الجمرات.
ورصدت عدسة "الخليج 365" بالصور، مشروع العربات الكهربائية التي خصصت لنقل ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، التابع لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، موزعة على عدة مواقع ومنافذ منشأة الجمرات، تقدم خدماتها لضيوف الرحمن وتسهل من حجهم.
من جانبهم عبر أحد المستفيدين من ضيوف الرحمن، عن بالغ شكره وتقديره للقائمين على المشروع، مشيراً إلى أنه وفّر الوقت وساعدهم في الوصول إلى المنشأة بكل يسر وسهولة، دون عناء أو تعب.
11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440 03:31 PM
وفرتها هيئة تطوير مكة وتنتشر حول الجمراتبالصور.. العربات الكهربائية تقدم خدمات نوعية "لذوي الإعاقة" من الحجيج
وفّرت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، عددًا من عربات القولف الكهربائية في ساحات الجمرات من جميع اتجاهاتها؛ بهدف خدمة الحجاج من ذوي الإعاقة وكبار السن؛ لمساعدتهم في رمي الجمار، والتخفيف عليهم من السير لمسافات طويلة ومرهقة.
وتنتشر العربات حول الجمرات التي تختص بنقل المعاقين وكبار السن القادمين إلى منشأة الجمرات، ومن ثم العودة في نفس المكان، سهلت كثيرًا من وصولهم إلى منطقة الجمرات.
ورصدت عدسة "الخليج 365" بالصور، مشروع العربات الكهربائية التي خصصت لنقل ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، التابع لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، موزعة على عدة مواقع ومنافذ منشأة الجمرات، تقدم خدماتها لضيوف الرحمن وتسهل من حجهم.
من جانبهم عبر أحد المستفيدين من ضيوف الرحمن، عن بالغ شكره وتقديره للقائمين على المشروع، مشيراً إلى أنه وفّر الوقت وساعدهم في الوصول إلى المنشأة بكل يسر وسهولة، دون عناء أو تعب.
، بالصور.. العربات الكهربائية تقدم خدمات نوعية "لذوي الإعاقة" من الحجيج ،
المصدر : الخليج 365
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