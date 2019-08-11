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أثار أحد خطباء صلاة العيد بجدة، جدلًا واسعًا؛ بعد أن شبّه المرأة العاملة في قطاع البيع بـ"التي تأكل بثدييها"، داعيًا النساء إلى عدم الاستجابة لدعوات المبطلين، والعمل في مجال البيع، وهو ما قابله المغردون باستنكار واسع، ومطالبة بمحاسبته.
وفي المقطع المثير للجدل، قال خطيب مصلى دوار الكرة الأرضية في جدة: ما أحوجنا إلى المرأة العفيفة التي تضحي بالمال والترف في سبيل العفة والشرف، لا تستجيب لدعوات المبطلين لكي تصبح بائعة تخالط الرجال؛ لأنها تدرك أن الحرة تموت ولا تأكل بثدييها.
وأعربت الفتاة التي التقطت المقطع عن استيائها البالغ لأوصاف الخطيب، خاصة أنها تعمل بائعة في أحد المحالّ.
وقالت لـ"الخليج 365": "كنت مستاءة جدًّا؛ لأن كل سنة بيتم ذكر المرأة في خطب العيد، وكنت أتجهز لالتقاط فيديو؛ لعلمي بأنه سيتم ذكر موضوع المرأة.
وأضافت: صُدمت بأنه لهذه الجرأة وصل الموضوع، ولأنني أعمل بمهنة البائعة.
وأعربت الفتاة، التي فضلت عدم ذكر اسمها، عن صدمتها وتعجبها من استكمال الخطيب لخطبته دون أن ينكر عليه أحد المصلين ما جاء في سياق خطبته من أوصاف لا تليق في حق المرأة العاملة.
خطيب العيد بجدة يثير الجدل.. شبّه المرأة البائعة بـ"من تأكل بثديَيْها"ياسر نجدي الخليج 365 2019-08-11
أثار أحد خطباء صلاة العيد بجدة، جدلًا واسعًا؛ بعد أن شبّه المرأة العاملة في قطاع البيع بـ"التي تأكل بثدييها"، داعيًا النساء إلى عدم الاستجابة لدعوات المبطلين، والعمل في مجال البيع، وهو ما قابله المغردون باستنكار واسع، ومطالبة بمحاسبته.
وفي المقطع المثير للجدل، قال خطيب مصلى دوار الكرة الأرضية في جدة: ما أحوجنا إلى المرأة العفيفة التي تضحي بالمال والترف في سبيل العفة والشرف، لا تستجيب لدعوات المبطلين لكي تصبح بائعة تخالط الرجال؛ لأنها تدرك أن الحرة تموت ولا تأكل بثدييها.
وأعربت الفتاة التي التقطت المقطع عن استيائها البالغ لأوصاف الخطيب، خاصة أنها تعمل بائعة في أحد المحالّ.
وقالت لـ"الخليج 365": "كنت مستاءة جدًّا؛ لأن كل سنة بيتم ذكر المرأة في خطب العيد، وكنت أتجهز لالتقاط فيديو؛ لعلمي بأنه سيتم ذكر موضوع المرأة.
وأضافت: صُدمت بأنه لهذه الجرأة وصل الموضوع، ولأنني أعمل بمهنة البائعة.
وأعربت الفتاة، التي فضلت عدم ذكر اسمها، عن صدمتها وتعجبها من استكمال الخطيب لخطبته دون أن ينكر عليه أحد المصلين ما جاء في سياق خطبته من أوصاف لا تليق في حق المرأة العاملة.
11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440
02:38 PM
استياء بالغ على مواقع التواصل الاجتماعي.. ومطالبات بمحاسبته
أثار أحد خطباء صلاة العيد بجدة، جدلًا واسعًا؛ بعد أن شبّه المرأة العاملة في قطاع البيع بـ"التي تأكل بثدييها"، داعيًا النساء إلى عدم الاستجابة لدعوات المبطلين، والعمل في مجال البيع، وهو ما قابله المغردون باستنكار واسع، ومطالبة بمحاسبته.
وفي المقطع المثير للجدل، قال خطيب مصلى دوار الكرة الأرضية في جدة: ما أحوجنا إلى المرأة العفيفة التي تضحي بالمال والترف في سبيل العفة والشرف، لا تستجيب لدعوات المبطلين لكي تصبح بائعة تخالط الرجال؛ لأنها تدرك أن الحرة تموت ولا تأكل بثدييها.
وأعربت الفتاة التي التقطت المقطع عن استيائها البالغ لأوصاف الخطيب، خاصة أنها تعمل بائعة في أحد المحالّ.
وقالت لـ"الخليج 365": "كنت مستاءة جدًّا؛ لأن كل سنة بيتم ذكر المرأة في خطب العيد، وكنت أتجهز لالتقاط فيديو؛ لعلمي بأنه سيتم ذكر موضوع المرأة.
وأضافت: صُدمت بأنه لهذه الجرأة وصل الموضوع، ولأنني أعمل بمهنة البائعة.
وأعربت الفتاة، التي فضلت عدم ذكر اسمها، عن صدمتها وتعجبها من استكمال الخطيب لخطبته دون أن ينكر عليه أحد المصلين ما جاء في سياق خطبته من أوصاف لا تليق في حق المرأة العاملة.
، خطيب العيد بجدة يثير الجدل.. شبّه المرأة البائعة بـ"من تأكل بثديَيْها" ،
المصدر : الخليج 365
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